La Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche comunica che: per consentire i lavori di manutenzione di alcune strade e marciapiedi, dal giorno 9.10.2022 per 30 giorni naturali e consecutivi, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, è istituito il divieto al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via tenente Casale y Figoroa tra via Crisanzio e via Bavaro.

Per consentire lavori di sostituzione dei tronchi idrici a cura di Acquedotto Pugliese, dal giorno 10.10.2022 al giorno 30.11.2022 è istituito il restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su via Dante, nel tratto compreso tra via Brigata Bari e via Monsignor Nitti.

