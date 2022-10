Rocambolesco incidente questa mattina sul ponte Solarino che collega il quartierino al quartiere Poggiofranco. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata. Sul posto sono interventi gli operatori sanitari del 118. Non è noto il numero dei feriti e le loro condizioni. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che ricostruiranno la dinamica dell’incidente.

