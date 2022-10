Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici nei mercati “Madonna del Carmelo” in corso Mazzini, al quartiere Libertà, e “Sant’Antonio” in piazza Balenzano, a Madonnella. Si tratta di lavori prevalentemente impiantistici che prevedono la riqualificazione del sistema antincendio con l’installazione dell’impianto di illuminazione d’emergenza e l’indicazione delle vie di fuga.

“È un’attività che sta interessando a 360° tutti i mercati comunali: partiamo da questi due, che presentano diverse criticità e necessitano di interventi più urgenti anche di tipo strutturale impiantistico, per raggiungere man mano tutte le altre sedi mercatali comunali – commenta Giuseppe Galasso -. Questa progettazione verrà inserita nel prossimo Piano triennale delle Opere pubbliche ed è funzionale allo stanziamento delle somme per la copertura finanziaria e, ovviamente, allo sviluppo successivo delle ulteriori fasi di progettazione”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.