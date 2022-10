La tournée per il ventennale di Notre Dame De Paris continua e va in scena all’Arena di Verona domenica 9 e lunedì 10 ottobre con il cast originale del 2002.

L’inarrestabile successo di Notre Dame De Paris, spettacolo che in due decadi di storia italiana, ha visitato 49 città per un totale di 172 appuntamenti e 1.471 repliche complessive.

Sono stati oltre 350mila gli spettatori provenienti da tutto il mondo che hanno potuto emozionarsi all’Arena di Verona, luogo emblema dell’opera mondiale, con questo successo internazionale che, dal 12 settembre 2002 ad oggi, ha ospitato 42 repliche di Notre Dame De Paris.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione di Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è partita il 3 marzo da Milano proseguendo poi ad Ancona, Jesolo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano, Genova, Codroipo (UD), Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula (CA), Palermo, Torre del Lago (LU), Milano, Verona, Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di Reno (BO), Torino e si concluderà a dicembre 2022 a Trieste; in Puglia è dal 2 al 6 novembre al PalaFlorio di Bari.

In occasione del tour di celebrazione del Ventennale, Lola Ponce è in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso). A vent’anni dall’esordio dell’opera sui palchi d’Italia il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma Notre Dame De Paris ha in scena l’intero cast originale del debutto; inoltre, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour, saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

Il pugliese di Notre Dame De Paris è Graziano Galatone di Palagianello che, dopo una lunga gavetta, nel 2000 entra nella band di Edoardo Vianello come percussionista; nel 2002 raggiunge la celebrità come interprete di musical, entrando a far parte del cast dell‘opera moderna “Notre Dame De Paris” di Riccardo Cocciante, con l’importante ruolo di capitan Febo.

