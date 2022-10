Cambiano i target e le richieste ma non l’afflusso di pazienti per la medicina estetica: cresce il consolidamento dei trattamenti e la fiducia nei professionisti, aumenta l’attenzione alla sostenibilità ambientale e, complice anche la tecnologia, si inseriscono nuove metodologie e approcci al paziente. Questa la fotografia presentata dall’aggiornamento dell’Osservatorio nazionale di medicina estetica a cura della società scientifica Agorà e presentato in occasione del congresso Agorà 2022, che si apre oggi. Un appuntamento che fa di Milano il centro di nuovi approcci alla bellezza e al benessere.

L’Osservatorio stima che il paziente fidelizzato affronti una spesa annua in medicina estetica tra i 700 e i 2500 euro per trattamenti viso, corpo e non solo. I trattamenti viso maggiormente richiesti dalle donne sono filler (59%), tossina botulinica (44%), rivitalizzazione cutanea (33%), peeling (23%), seguono prp e fili di trazione. Per gli uomini invece tossina botulinica (39%), filler (34%), peeling (28%), seguono come per le donne prp efili di trazione. Tra i trattamenti corpo maggiormente richiesti dalle donne invece vi sono intradermoterapia (28%), carbossiterapia e laser epilazione a pari merito (25%), trattamenti laser per macchie (21%), trattamenti vascolari (19%). Per gli uomini in testa, come per le donne, intradermoterapia (25%), seguita da laser epilazione (21%), carbossiterapia (19%), laser rimozione tatuaggi (17%) e laser per macchie (13%). Guardando alle fasce d’età, la rivitalizzazione cutanea è richiesta nella fascia d’età 30-40 e 40-60, mentre il laser rimozione tatuaggi è più richiesto dalla fascia 30-40 ma anche tra i giovani il trend del corpo tatuato sembra decrescere.

I social influenzano sempre più i canoni di bellezza tra i giovani, tanto che si registrano richieste di look sempre più artefatti e innaturali e che interessano soprattutto il countouring del viso o mode come le “russian lips”, le “california lips” e i “foxy eyes”. Dai trent’anni l’esigenza è invece avere un effetto antiating e contrastare cedimenti tissutali o adiposità localizzate. Per i Millennials e la generazione Z i social restano mezzi, se “maneggiati con cura”, anche utili, ma la modalità dei Baby Boomers del passaparola resta il mezzo più efficace per il reclutamento dei nuovi pazienti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.