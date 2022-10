E’ uno dei punti più suggestivi della città ed ecco in che condizioni versa: un tappeto di birre e rifiuti di ogni tipo, scritte che deturpano muretti e panchine e tanta sporcizia. Il pavimento è così lurido che è diventato quasi di colore nero. Uno scempio al quale assistono ogni giorno centinaia di persone che transitano per il lungomare, soprattutto di prima mattina, per fare attività sportiva. Sono anni che i cittadini denunciano questa situazione, alla quale sembra non si ponga rimedio. Il molo Sant’Antonio, insieme al molo San Nicola, sarà oggetto di un’importante ristrutturazione nei prossimi mesi.

