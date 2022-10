In via Capitaneo a Palese un’auto è rimasta “bloccata” prima della sbarra del passaggio a livello. L’automobilista ha cercato poi di parcheggiarla il più lontano possibile dai binari per permettere quindi al treno di transitare in sicurezza. E’ accaduto questa mattina a Palese. “Per fortuna è successo lì – spiegano i presenti – perché agli altri passaggi a livello di Palese c’è il rischio che il treno si porti via l’auto, sono più stretti”. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto la polizia locale. Il treno è stato fermato per permettere di liberare la zona dall’auto e ripristinare le condizioni di sicurezza.

