Dopo le due sconfitte consecutive in campionato e Coppa Italia, il Bari di Michele Mignani è chiamato all’esame Frosinone. Allo ‘Stirpe’ i biancorossi affronteranno gli uomini di Fabio Grosso, ancora imbattuti in casa e con zero reti subite fra le mura amiche.

Conferenza stampa della vigilia, affidata come sempre alle parole del mister che chiede attenzione ed impegno contro un avversario fortissimo. “Affrontiamo una squadra che ha fatto molto bene finora – esordisce Mignani – in casa non hanno mai perso o subito gol. Una partita difficile e noi dobbiamo essere bravi a ricominciare e pensare che il percorso fatto finora non è frutto del caso”.

I ciociari occupano la stessa posizione in classifica del Bari, frutto delle ultime due vittorie, il mister come al solito non vuole distrazioni, soprattutto considerando la rosa degli avversari. “Dobbiamo essere attenti in tutte le situazioni – sottolinea il mister – loro hanno giocatori offensivi molto veloci e bravi in campo aperto. Sono pericolosi in tutte le situazioni e noi dobbiamo essere bravi a giocare come abbiamo fatto finora, lavorando intensamente per 95 minuti”.

Il mister parla anche dei singoli giocatori, sia di chi ha avuto spazio in coppa, sia di chi ancora è fuori per infortunio. “Žužek contro il Parma ha fatto un’ottima partita – spiega Mignani – sapevo che aveva bisogno di un po’ di tempo ma ora è pronto ed è un titolare come tutti gli altri. Maiello sta meglio, ci prenderemo un altro giorno per valutare ma non vogliamo prendere rischi. Mallamo lavora molto in settimana, può fare il sostituto di Maiello ma è anche in grado di coprire tutte le posizioni di centrocampo”.

Parole rinfrancanti anche su tre giocatori che non sono partiti per Parma, ma che torneranno per la decima di campionato. “Antenucci, Pucino e Folorunsho hanno recuperato e stanno bene – dice il mister – verranno con noi a Frosinone. Abbiamo deciso di fargli fare un lavoro diversificato e ora sono disponibili per la prossima gara”. Frosinone-Bari è fissata per domani 22 ottobre. Calcio d’inizio allo ‘Stirpe’ previsto per le ore 14:00.

(foto ssc bari)

