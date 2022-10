Decima giornata di Serie B per il Bari, ospite del Frosinone di Fabio Grosso. La partita si trasforma già dal 19′ quando Bellomo viene espulso per gioco pericoloso. Il Bari si difende per tutta la durata del match e cade solo al 92′ quando Borrelli deposita in rete sfruttando il cross di Frabotta. Ecco il racconto della partita.

La Serie B arriva al decimo turno e si può già parlare di bivio per Frosinone e Bari. Le due formazioni giungono a questa sfida a pari punti e con la voglia di staccare l’avversario. Allo ‘Stirpe’ si presentano 11.239 spettatori (1023 di fede biancorossa).

Primi 10′ minuti di gioco equilibrati, con il Frosinone che spinge maggiormente rispetto ai galletti, ma il Bari si difende bene. La partita cambia volto al 19′ quando Bellomo si vede sventolare il cartellino rosso da parte del direttore di gara, dopo il consulto con il VAR, per gioco pericoloso. Al 22′ il Frosinone impensierisce la difesa biancorossa; Mazzitelli dal limite calcia di piatto ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

Al 29′ Cheddira va vicino al miracolo, da solo contro 4 maglie del Frosinone riesce ad entrare in area e a calciare, Turati fa il suo dovere salvando porta e risultato. Ancora Frosinone al 37′ con Mazzitelli che da fuori area chiama all’intervento Caprile.

Al 43′ si rivede il Bari, progressione di Folorunsho che poi dai 20 metri libera il destro ma il suo tiro viene deviato in corner. Dopo 5 minuti di recupero termina, senza reti, la prima frazione di gioco.

Inizio di secondo tempo che segue le orme del primo, con il Frosinone che, forte dell’uomo in più, preme maggiormente alla ricerca del gol. Il Bari difende bene e i ciociari risultano imprecisi in fase di finalizzazione. Forti proteste da parte dei galletti al 61′ per un fallo di Moro ai danni di Žužek. Episodio molto simile a quello che ha portato all’espulsione di Bellomo, questa volta solo un giallo per l’attaccante dei padroni di casa.

Al 68′ un super Caprile salva il risultato. Frabotta calcia al volo da dentro l’area di rigore, il portiere del Bari è prontissimo e nega il gol al giocatore giallazzurro. Frosinone sempre pericoloso al 74′ con Insigne che in due occasioni non riesce a trovare la porta. Prima grazie all’intervento di Žužek poi, sulla ribattuta, calcia alto.

Al 92′ cade il muro del Bari, Borrelli sfrutta benissimo il cross di Frabotta, salta più in alto di tutti e batte Caprile. Dopo 5′ minuti di recupero finisce il match. Il Bari ci prova in tutti i modi ma non evita la sconfitta, il Frosinone scappa a quota 21 punti.

Prossimo impegno dei biancorossi in campionato, fissato per venerdì 28 ottobre contro la Ternana. Calcio d’inizio al ‘San Nicola’ previsto per le ore 20:30. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.