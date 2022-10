Finisce in ospedale per malore dopo aver cenato in un ristorante etnico situato a Monopoli. È quanto accaduto ad un cittadino, ragion per cui gli ispettori Pesca del VI CCAP della Guardia Costiera, in collaborazione con i tecnici della prevenzione del SIAN e SIAV della ASL BARI SUD hanno effettuato alcuni controlli nel ristorante, facendo seguito ad una relazione di intervento di pronto soccorso di un avventore del predetto locale.

L’ispezione congiunta degli organi di controllo ha permesso di accertare una serie di violazioni da parte dei gestori dell’attività commerciale. In particolare, sono state rilevate ed immediatamente contestate scarse condizioni igienico sanitarie nel locale cucina e nei locali in uso al personale che è risultato solo in parte adeguatamente formato. Si è accertato, altresì, il mancato rispetto di tutte le procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP, l’assenza di un sistema di tracciabilità dei preparati/preparazioni all’interno della cucina e l’utilizzo di un garage impropriamente adibito a deposito.

Dall’ispezione agli alimenti è scaturito il sequestro amministrativo di oltre un quintale di prodotti alimentari di vario tipo (per la maggior parte ittico) congelato e detenuto in confezioni artigianali prive di qualunque indicazione utile ai fini della rintracciabilità dello stesso. A seguito delle suddette contestazioni sono state comminate diverse sanzioni amministrative per un importo totale pari a 4.500,00 euro e, considerata la gravità, è stata immediatamente disposta la sospensione di tutte le attività di ristorazione. Il personale della Guardia Costiera, in stretta collaborazione con gli altri Organi di controllo, continuerà ad effettuare ispezioni a tutela del consumatore finale.

