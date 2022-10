Cambio di orari per il conferimento dei rifiuti nel Centro di raccolta multimateriale (CRM) Amiu Puglia di via Accolti Gil, nella zona industriale. Lo annuncia la stessa azienda che, in un comunicato, ha sottolineato che “così come richiesto e condiviso con l’Amministrazione comunale, il centro aprirà dal lunedì al sabato, ore 7-18 e nelle domeniche e festivi ore 7-12.30”.

“D’intesa con l’Amministrazione comunale – ha spiegato il presidente di Amiu Puglia spa, Sabino Persichella – l’Azienda si è impegnata per garantire più tempo per i conferimenti nel Centro di raccolta multimateriale, offrendo la possibilità di conferire fino al pomeriggio inoltrato nei giorni feriali, senza pausa, e anche nelle mattine di quelli festivi. In questo modo – continua Persichella – Amiu Puglia andrà incontro alle esigenze dei baresi, facilitando anche il rispetto delle buone pratiche, così da evitare che si possa incorrere in sanzioni” – conclude.

