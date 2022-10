In 1500 di corsa lungo le strade della città per l’evento Ganten Bari21 Half Marathon. Dieci e 21 km competitive, la 5 km per tutte le andature, senza classifica e non competitive, sono le distanze dei percorsi che hanno regalato scorci indimenticabili del capoluogo pugliese. Dopo la partenza in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele a due passi dalla Prefettura e di fronte al teatro Piccinni, i podisti si sono diretti verso il quartiere della Fiera del Levante e di San Cataldo, toccando luoghi rappresentativi come lo storico Stadio della Vittoria e il Faro di San Cataldo. Poi tutti di rientro verso Bari Vecchia e il suggestivo Lungomare, per una mattina dedicata soltanto ai runner, prima di tagliare il traguardo posto sulla stessa linea del via su corso Vittorio Emanuele.

10 KM – IL RITORNO DI VERONICA INGLESE

Tutti i fari erano puntati su Veronica Inglese, atleta di Barletta, olimpica a Rio 2016, tre titoli italiani assoluti e un argento europeo in bacheca. Ebbene, dopo un lungo stop a causa di un grave infortunio al piede, Veronica ha rilanciato la sua cavalcata agonistica, a caccia di nuovi grandi obiettivi, proprio alla Bari21, nella distanza dei 10 km. Un successo annunciato e tanta felicità per la barlettana portacolori dell’Esercito allenata da Massimo Magnani che chiude in 36’16”. Sul podio, salgono Rossella Domini, seconda in 38’45”, e Silvia Palano, terza in 43”17. “Sono davvero contenta si essere stata qui stamattina, una gara scorrevole, molto piacevole, a due passi da casa mia. Oggi riparte una nuova Veronica – ha detto la vincitrice dopo il traguardo – dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio 2016 ho subito un infortunio che mi ha tenuto lontano dalle gare per sei anni, è un vero piacere riprendere da qui. Le sensazioni sono state davvero buone, gareggiare in casa ha sempre un sapore speciale: ti senti davvero cullato quando corri nella tua regione. Ora ricomincio ad inseguire la maglia azzurra, prima per il cross, poi verso i Mondiali del prossimo anno, con l’obiettivo puntato sui 10.000 e sulla Maratona, distanza che non ho ancora corso”.

In ambito maschile, è Francesco Milella il più veloce: 34’39” il crono per aggiudicarsi la gara e dominare il podio completato da Francesco Saverio Scattarelli (35’18”) e Daniele Tancredi (38’05”).

21 KM – FESTA PER TAMBORRA E RITI

La 21 km è stata l’occasione per scoprire angoli della città con altri occhi: il più veloce della mezza maratona che è stato un felicissimo Pietro Antonio Tamborra (1h16’09”); respinti senza appello gli attacchi di Giuseppe Scarci (1h17’10”), secondo ma raggiante al traguardo, e Donato Micunco, terzo in 1h17’29”. Tra le donne, trionfo per un’incredula Francesca Riti in 1h21’18” davanti a Sara Carducci (1h22’52”) e Irene Palazzi (1h30’28”).

Tra i 1500 atleti al via nella gara targata FollowYourPassion che ha consentito a tutti gli atleti la via di correre con le strade completamente chiuse al traffico, c’era anche Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari e appassionato runner. “Sono reduce da un piccolo infortunio e ho scelto di correre la 10 km ma quello che più conta e aver preso parte a questa bellissima manifestazione – ha detto l’Assessore, ancora con il fiatone, pochi istanti dopo aver tagliato il traguardo – non vedo l’ora che arrivi il 2023 per correrla di nuovo e organizzarla, tutti insieme, sempre al meglio”.

Sono arrivati numerosi podisti da Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Abruzzo, Lazio e Sicilia, ma anche da oltre confine: al via, si sono presentati atleti di Belgio, Brasile, Ucraina, Francia, Malta, Paesi Bassi, Spagna, Qatar e Cina. In tutto, ben 172 squadre sono state rappresentate. I più giovani al via sono stati Fabio Milella (13 anni)e Anna Quartodipalo (16 anni), i più esperti, Michele D’Ambruoso (76 anni) e Maria Rosaria Provenzano (66 anni).

