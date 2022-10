L’ultima segnalazione riguarda il parcheggio dell’Inps sul lungomare Nazario Sauro dove è stato allestito il palco per la festa delle Forze armate in programma il 4 novembre, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ma non sono nemmeno stati risparmiati i 3 posti per disabili da lasciare a chi, come me, ne ha diritto per mio fratello invalido al 100% – scrive un parente di un disabile – Già nel quartiere Madonnella è un delirio trovare posto e in più ci sono grandissimi disagi in questi giorni per la mancanza di uno spazio fondamentale come il parcheggio dell’Inps. Non mi sembra normale e in più ormai a Bari c’è una vera e propria emergenza parcheggi”.

Non è la prima segnalazione che riceviamo: molti posti per disabili vengono anche occupati da chi non ha il pass per parcheggiare, con la scusa dei “cinque minuti”. “E’ un problema che sta diventando sempre più diffuso – spiega un altro disabile – di solito i posti per disabili contrassegnati vengono “risparmiati” dagli incivili, ma quelli generali invece no, creando enormi disagi a chi ha bisogno di quel posto”.

