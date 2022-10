I baresi Marcello Gemmato e Francesco Paolo Sisto saranno sottosegretari. È quanto deciso nel corso del Consiglio dei Ministri, durante il quale è stata decisa la nomina. Si tratta di due personalità di spicco del territorio.

Gemmato, farmacista e responsabile sanità di Fratelli d’Italia, in particolare, sarà sottosegretario alla Salute. Gemmato, inizia la sua militanza in politica da giovane, seguendo le orme del padre, nel Movimento Sociale Italiano. Nel 2012 rivolge la sua attenzione al progetto di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale. Nel 2018 poi, è stato eletto parlamentare nella circoscrizione Puglia, nella lista di Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni. Nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di segretario della Commissione Affari sociali. In questa nuova tornata elettorale, infine, è stato eletto deputato.

Per quanto riguarda la nomina di Sisto, sarà viceministro alla Giustizia. Sisto è un politico e avvocato con moltissima esperienza in ambito politico. Candidato per Il Popolo della Libertà nella circoscrizione Puglia alle elezioni politiche del 2008, viene eletto deputato ed entra a far parte della commissione Giustizia, della commissione antimafia e della giunta delle autorizzazioni, di cui è prima segretario e, dal 2011 in poi, vicepresidente. La sua carriera prosegue nel 2013, anni in cui, ricandidato alle elezioni politiche, nella stessa circoscrizione, viene riconfermato deputato e viene eletto Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera in quota PdL. Per quanto riguarda le recenti elezioni politiche, è stato eletto al Senato per il centro-destra nel collegio uninominale Puglia – 02 (Andria) con il 43,51%, superando uno degli esponenti del Movimento 5 Stelle (26,03%) e Domenico Lomelo del centrosinistra (20,98%). Ma non solo, anche il commissario provinciale di Foggia, Galeazzo Bignami assumerà un ruolo all’interno del Governo: sarà viceministro delle infrastrutture.

Ecco i nomi di tutti i sottosegretari che, di fatto, chiudono la composizione di Governo. Viceministri per la Lega, Edoardo Rixi (Infrastrutture e Mobilità sostenibili) e Vannia Gava (Transizione Ecologica). Agli Esteri: Giorgio Silli e Maria Tripodi; Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni. Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari. Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego; Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino. Mise: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci. Mite: Claudio Barbaro. Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo. Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante; Al Lavoro e alle Politiche sociali: Claudio Durigon; Istruzione: Paola Frassinetti. Università e ricerca: Augusta Montaruli. Cultura: Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi. Salute: Marcello Gemmato. Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano. Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe).

