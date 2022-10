La città si prepara ad ospitare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in occasione delle celebrazioni della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sarà nel capoluogo pugliese il prossimo quattro novembre. In vista della presenza del presidente Mattarella e delle celebrazioni previste sul lungomare Nazario Sauro, si è deciso di diramare un’ordinanza che prevede limitazioni alla sosta e alla circolazione stradale nell’area interessata all’evento.

La decisione, è arrivata in seguito a diverse riunioni tecniche che si sono tenute presso la Prefettura, con tutti i soggetti interessati e coinvolti alla gestione dell’evento. Obiettivo, consentire le prove della cerimonia ed il regolare svolgimento della manifestazione, soprattutto in vista della moltissima partecipazione prevista da parte dei cittadini. Ecco qui le limitazioni previste a partire da mercoledì 2 novembre: dalle ore 8 alle 18 e, comunque fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi); dalle ore 14 alle 17.30e, comunque fino al termine delle prove della cerimonia, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: lungomare N. Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra via Matteotti e il prolungamento della via Di Vagno; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro;

Venerdì 4 novembre sono previste le seguenti limitazioni: dalle ore 00.01 alle 16 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il“DIVIETO DI FERMATA”sulle seguenti strade e piazze: piazza A. Diaz e traverse che adducono al mare; via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e corso Sonnino; piazza Gramsci, tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno; via Dalmazia; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia elungomare N. Sauro; via Mele; via Egnatia, tratto compreso tralungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia elungomare N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tralungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia elungomare N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tralungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia elungomare N. Sauro; area di sosta compresa tra via Caduti del 28 luglio 1943, corso Trieste e via Ballestrero; parcheggio della spiaggia “Pane & Pomodoro”; via Myra; via Divisione Acqui; complanare di via Gentile, ambo i lati, tratto compreso tra i civici 47/A e 53; via F. Colella, ambo i lati, su entrambe le carreggiate; strada Torre del Diavolo; dalle ore 00.01 alle 16e, comunque fino a cessate esigenze, è istituito il“DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:piazza A. Diaz; via Giandomenico Petroni, tratto compreso tra piazza A. Diaz e via Sonnino; lungomare N. Sauro; piazza Gramsci, tratto compreso tra via Matteotti e via Di Vagno; via Dalmazia; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Mele; via Egnatia, tratto compreso tralungomare N. Sauro e corso Sonnino; via Gorizia, tratto compreso tra via Sonnino elungomare N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tralungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Sonnino elungomare N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tralungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Sonnino e lungomare N. Sauro; cavalcavia Garibaldi; via Di Vagno; via Apulia; via Imbriani, tratto compreso tra via Abbrescia e piazza A. Diaz; tratti terminali delle strade che adducono a piazza A. Diaz; dalle ore 10, per la sola durata dell’afflusso e deflusso delle autorità, è istituito il“DIVIETO DI TRANSITO” su via Gentile, nel tratto compreso tra via delle MedaglieD’Oro e l’innesto della tangenziale.

Dal provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi delle FF.AA., quelli adibiti al soccorso e della Forza Pubblica, delle Autorità munite di apposito “PASS” rilasciato dal Comando Scuole A.M. – III Regione Aerea e i veicoli degli organi di polizia stradale interessati dai servizi predisposti. Tutti i provvedimenti amministrativi in contrasto con la presente Ordinanza Dirigenziale, devono intendersi temporaneamente sospesi.

