Mentre il Governo è al lavoro per sospendere l’obbligo di indossare le mascherine che, stando a quanto deciso, sarebbe dovuto terminare nella giornata odierna (ma è stato invece prorogato in ospedali e Rsa), sono sempre di più le realtà che vanno contro corrente confermando l’obbligo. Tra queste il Policlinico di Bari che, con una circolare interna, ha informato gli operatori sanitari a contatto con i pazienti ricoverati che dovranno continuare a indossare il dispositivo di protezione.

La circolare, in particolare, è stata resa nota il 28 ottobre scorso ed è firmata dal responsabile della Control Room, professore Silvio Tafuri, dal direttore di Medicina del lavoro, Luigi Vimercati, e dal direttore sanitario, Maurizio Marra. Attualmente, come già spiegato, il ministero ha disposto che l’obbligo di indossare le mascherine termini oggi, ma l’ospedale barese, si legge nella circolare interna, “in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico” della pandemia Covid-19 ha deciso di adottare provvedimenti differenti, raccomandando, inoltre, la mascherina anche per i dipendenti e i visitatori.

Foto repertorio

