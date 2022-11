“Quando mi candido le campagne elettorali le vinco, siccome non è detto che mi ricandidi potrei chiudere imbattuto, che non è facile”: lo ha detto sorridendo il governatore pugliese Michele Emiliano a Metropolis, scherzando sul fatto che dal 2004 in poi ha sempre vinto le elezioni, sia alle Comunali di Bari che alle Regionali.

E sui migranti aggiunge: “Senza migranti non esisterebbe l’agricoltura pugliese e credo anche quella italiana, come tanti altri lavori d’altronde. Noi abbiamo bisogno di queste persone però abbiamo bisogni di regolare i flussi. E’ come con l’acqua, ci serve ma se arriva tutta insieme provoca danni. Il sistema di divieti provoca l’alluvione”.

