Continua ad allargarsi l’allarme salmonella in Italia. Decine di migliaia di uova sono state infatti recentemente richiamate, a scopo precauzionale, in seguito a un’epidemia di Salmonella.

Sul fatto sono in corso le indagini da parte del Ministero della Salute che ha recentemente diffuso un ulteriore allerta sul portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per rischio microbiologico. Le uova potenzialmente contaminate sono state ritirate da supermercati e ristoranti italiani per positività alla Salmonella Enteriditis a seguito di campionamento ufficiale feci di galline ovaiole eseguito da ASUR Area Vasta 2.

I lotti in questione sono stati prodotti dall’azienda “Uova Pazzaglia” nello stabilimento attivo di Budrio di Longiano, nella provincia di Forlì, dall’azienda Aurora S.R.L N, con sede operativa a Falconara Marittima, in provincia di Ancona e dall’azienda Avicola Ovotri Srl con sede attiva a Caldarola, in provincia di Macerata. Il Governo nell’avviso raccomanda di non consumare il prodotto e di riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l’ha acquistata.

