Ha sparato in pieno petto alla compagna di 18 anni e poi si è tolto la vita. Tragedia questa sera a Cassano. La donna è in gravissime condizioni, portata in codice rosso al Miulli di Acquaviva e poi al Policlinico di Bari. L’uomo, di 21 anni, è morto sul colpo. Indagano i carabinieri.

