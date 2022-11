Dalle armi bianche alla refurtiva, sino alle sostanze stupefacenti. È quanto rinvenuto dalla polizia locale di Molfetta che, nel corso di servizi di controllo sul territorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ha individuato e fermato tre giovani, poco più che ventenni, che alla vista della volante, in prossimità di via Cavalieri e Vittorio Veneto, hanno provato ad allontanarsi destando sospetto.

I tre, bloccati, sono stati trovati in possesso di un coltello a scatto a serramanico, un coltellino multiuso, forbici, sostanza stupefacenti, arnesi da scasso e merce varia, probabile provento di un furto. I ragazzi sono così stati fotosegnalati e denunciati. Tutti avevano precedenti per furti in appartamento. Sono in corso indagini per accertare la provenienza della refurtiva, e per chiarire altri aspetti della vicenda.

“L’impegno delle nostre donne e dei nostri uomini della Polizia locale – sottolineano il Sindaco, Tommaso Minervini, e l’assessore alla sicurezza, Caterina Roselli – è continuo e costante sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche. La sicurezza è una nostra priorità. Ringrazio i nostri agenti, che hanno avuto la professionalità e prontezza di spirito di fermare l’auto dei tre malviventi, il comandante Aloia per essere riuscito a motivare i suoi uomini e le sue donne. Anche questi risultati segnano l’evoluzione verso una vera forza di Polizia in stretta sinergia con le altre forze dell’ordine”.

Foto comune.molfetta.ba.it

