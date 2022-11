Parte oggi il Black Friday. In città è tutto pronto per dare inizio ai tanto pubblicizzati saldi del venerdì nero, giorno che tradizionalmente segna l’inizio del periodo di acquisti natalizi. Sulle piattaforme online la corsa alle occasioni è partita già a mezzanotte. In città invece si attende l’apertura dei negozi. In via Sparano, il cuore dello shopping barese, le vetrine ricordano l’evento. Molti negozi hanno grandi scritte per annunciare lo sconto applicato al loro interno. Sebbene, a parte le luminarie, non si respiri ancora per le vie del centro, l’atmosfera natalizia i negozianti sperano che almeno in questo giorno possano partire le vendite.

In realtà, sia in rete che nei negozi del centro e della periferia di Bari gli sconti sono attivi già da qualche giorno e molto li prolungheranno anche fino a lunedì 28 novembre. Si tratta quindi di quasi una settimana di occasioni prenatalizie. Le voci dei consumatori, soffocati in questi giorni, tra le altre cose, dall’arrivo della tassa sull’immondizia, non lasciano bene sperare. Pochi sono quelli che si dicono pronti a poter affrontare già con un mese di anticipo le spese di Natale. “Qui non arriviamo a fine mese figuriamoci, se possiamo permetterci lo shopping adesso”, racconta un barese. E ancora “il nostro motto di adesso è risparmiare”, dice un altro.

I commercianti invece sperano e sono ottimisti su una ripresa delle vendite, che ad oggi non riescono a decollare. “E’ ancora tutto fermo – anticipava ieri un negoziante del centro. “Il settore – precisava infatti l’imprenditore – è in piena crisi e notevolmente compromesso da condotte di marketing a dir poco scellerate. E proprio il Black Friday contribuisce non poco a disorientare la clientela”.

