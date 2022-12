Musica, sport e mercati artigianali. Sono solo alcuni degli eventi previsti per Natale nel Municipio 1 che, già negli scorsi giorni, è stato “vestito” a festa con l’accensione delle grandi luminarie situate in alcune vie del centro. Tantissime le iniziative previste che, sottolinea il presidente Lorenzo Leonetti “nonostante i pochi fondi a disposizione e grazie alla beneficenza di tanti, siamo riusciti ad organizzare, coinvolgendo tutti i quartieri di questo grandissimo territorio. Speriamo partecipino in tanti” – ha concluso. Ecco qui il ricco programma di eventi, tutti gratuiti. Si parte il 5 dicembre, alle ore 18.30, nel cortile della Bellezza, quartiere San Nicola, dove è prevista l’inaugurazione della mostra di presepi promossa dall’associazione “Custodi della Bellezza”.

Il 7 dicembre 2022 si terrà invece l’evento di Natale in piazza Odegitria con la partecipazione della Federazione Italiana Scuole Materne, patrocinato dal Municipio 1.

L’8, il 9,10 e 11 dicembre 2022 si terrà invece la “Mostra mercato di artigianato Natalizio” in piazza Carabellese nel quartiere Madonnella. Il 10 e 11 dicembre 2022 sarà la volta del “Vintage market” presso il Palaflorio Bari nel quartiere Japigia. Sempre il 10 dicembre si terrà invece, alle ore 9, l’evento “Vivi lo sport Municipio 1” zona playground nel quartiere Sant’Anna. Il 13 dicembre sono previsti invece una serie di eventi, in particolare, alle ore 5:15 partenza da Piazza Odegitria per la “Fiaccolata di Santa Lucia” proposta dall’associazione I Custodi della Bellezza & ACLI Dalfino, ci sarà poi la “Mostra mercato di Artigianato” in via Cardassi zona antistante parrocchia Sacro Cuore e alle ore 20:00 si terrà infine il oncerto “Slide Trombone Ensemble” nella parrocchia Sacro Cuore.

Il 14 dicembre, alle ore 20:00 si terrà lo spettacolo in piazza Redentore nel quartiere Libertà con Uccio De Santis & Sounds Cool. Il 15 dicembre, sempre ore 20:00, si terrà invece il concerto della fondazione Petruzzelli promosso dall’assessorato alla cultura “Municipi Sonori di Natale” nel Santuario di Sant’Antonio, quartiere Madonnella. Per il 20 dicembre, alle ore 19, è previsto il concerto Sounds Cool sul sagrato della parrocchia San Ferdinando nel quartiere Murat. Il 23 dicembre invece, alle 19.30, nell’auditorium Vallisa, quartiere San Nicola, si terrà lo spettacolo di cabaret “Che….Musica” Antonello Vannucci Show. Ancora musica il 26 dicembre, giornata in cui, alle ore 19.30, nel santuario di Sant’Antonio, nel quartiere Madonnella, è previsto il concerto “Candlelight Concert”.

Infine, il 27 dicembre, presso AncheCinema, si terrà la commedia comica “Mi separo” della Compagnia Piccola Ribalta. Il 28 dicembre, presso il teatro Abeliano, si terrà invece lo spettacolo di varietà “Siamo tutti stressati” con Maretti-Diana. Il 29 dicembre, alle ore 19.30, ci sarà di nuovo un concerto dei Sounds Cool, questa volta presso la parrocchia San Nicola a Torre a Mare e infine, il 5 gennaio, alle ore 18, in Piazza Odegitria si terrà l’evento “aspettando l’Epifania” proposto dall’associazione “I Custodi della Bellezza”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.