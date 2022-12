Il Natale arriva anche nei quartieri, in particolare a Carbonara dove, nella giornata di ieri, è stato acceso l’albero di Natale e si è inoltre tenuta l’inaugurazione del presepe e del piccolo villaggio di Babbo Natale, assieme ad elfi, artisti di strada e uno spettacolo di marionette.

Lo spazio dedicato al Natale è stato allestito in particolare in via Vittorio Veneto, nelle vicinanze della chiesa Madonna di Pompei. Qui, per tutto il periodo natalizio, sarà possibile non solo ammirare l’albero e il villaggio costruito a misura di bambini, ma anche lasciare la propria letterina a Babbo Natale. Si tratta di un ulteriore spazio dedicato alle festività natalizie dopo due anni di stop per via dell’emergenza sanitaria. Carbonara si aggiunge infatti ai moltissimi altri quartieri, compresa la zona centrale della città, che si vestirà a festa con addobbi ed eventi dedicati a grandi e piccini.

