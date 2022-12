In Germania un uomo armato di coltello ha sferrato un attacco in una scuola ferendo in modo grave due ragazzine.

È accaduto a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg. Secondo i media tedeschi due adolescenti di 13 e 14 anni sono state portate in ospedale di urgenza con gravi ferite.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.