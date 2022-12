Fervono i preparativi per il Natale a Bari. In piazza Umberto è infatti in corso il montaggio della giostra di cavalli che sino al 10 gennaio allieterà i più piccoli al fianco delle altre attrazioni previste per lo svolgimento dello “spettacolo danzante”.

In particolare, in piazza Umberto, è prevista, oltre all’installazione della giostra con cavalli, anche quella di un trenino su binario. Ma non solo, sempre in piazza Umberto, sarà allestito il villaggio di Babbo Natale che prevede una torre layer, alta sei metri con telo mesh brandizzato, fari per illuminazione, impianto audio di filodiffusione e sparaneve, due case mobili, una casa di Babbo Natale e un albero di Natale, alto 12 metri, composto da luminarie oltre al posizionamento di alberi con illuminazione decorativa, sedute in pallet, un portale di luminarie e una staccionata in legno e prato di erba sintetica. Le attrazioni saranno smontate dopo il 10 gennaio.

