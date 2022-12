Modificato l’attraversamento dell’incrocio di via Caposcardicchio, al quartiere San Paolo, con la disattivazione dei semafori, che nel pomeriggio saranno smontati, e l’avvio della circolazione in modalità rotatoria. Lo rende noto l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, nell’ambito del cantiere in corso.

“Si tratta, al momento, di una rotatoria di cantiere, visto che le lavorazioni proseguono sia nella parte centrale sia nei tratti di raccordo e dureranno ancora per qualche mese – commenta Galasso – l’avanzamento dei lavori è pari a circa il 50% dell’importo progettuale e stimiamo che la rotatoria sarà completata per l’inizio della prossima primavera” – ha concluso. Il progetto, dell’importo complessivo di 3.250.000 euro finanziati con fondi regionali nell’ambito del programma SiSaBa, (Sistema Sanitario Bari), prevede la sistemazione di via Caposcardicchio per un tratto di circa 650 metri, a partire dalla fermata della metropolitana posta nei pressi dell’ospedale San Paolo sino all’intersezione di via Caposcardicchio con via Trentino Alto Adige e viale delle Regioni e la sistemazione dell’intersezione esistente tra via Caposcardicchio, via Trentino Alto Adige, viale delle Regioni, via Michele di Giesi e via Francesco Silvestri con l’inserimento di una piazza avente circolazione a rotatoria per gestire il collegamento con viale delle Regioni, e la realizzazione di una rotatoria per gestire l’immissione lungo via Trentino Alto Adige di via Caposcardicchio.

