Le liane nel cielo ancora scuro hanno annunciato l’inizio della festa. Una festa speciale dedicata al Santo di Myra, protettore del capoluogo pugliese. E all’appuntamento i baresi non sono mancati. Come ogni anno, anche quando la paura del virus era più forte. Perché San Nicola è San Nicola.

Al via la celebrazione di una giornata lunga per la città. Già alla messa dell’alba alla Basilica c’erano tantissimi fedeli. Donne, uomini e bambini in preghiera. Figuranti, bande musicali e la tradizionale fiaccolata. Presente il sindaco Antonio Decaro.

Ed ancora gruppi di giovanissime e ragazze pronte a quello che un tempo era il giro della colonna di buon auspicio per quante cercassero marito. Oggi la colonna è ingabbiata e il giro non è più possibile. Ma, raccontano in tanti, basta toccarla per sortire gli effetti desiderati. “Io ci riprovo anche quest’anno – racconta una donna sulla trentina – per ora ho trovato solo uomini sbagliati ma chissà… prima o poi San Nicola penserà anche a me. Con lei la mamma che le prende la mano: “Tocca figlia mia, tocca. E che San Nicola ce la mandi buona”.

Così tra sacro, tradizione e profano termina la celebrazione. Ne seguiranno delle altre secondo il programma stilato dalla Basilica. Intanto è arrivata la Fiaccolata Nicolaiana, la tradizionale corsa che parte da largo 2 giugno e arriva alle porte della Basilica. E ora è arrivato il tempo della cioccolata calda, dei cornetti e delle sgagliozze per i più coraggiosi. Il profumo si sente per le strade del centro storico illuminato a giorno. La giornata non termina qui. Le celebrazioni si svolgeranno per tutta la giornata e culmineranno con la processione della statua del santo per le strade di Bari vecchia.

Questa sera, come da tradizione, in piazza del Ferrarese, c’è l’appuntamento per l’accensione dell’albero di Natale, a cura di Amgas: lo show avrà inizio dopo le celebrazioni nicolaiane previste per la giornata, intorno alle ore 20, con uno speciale set di luci e musiche che culminerà, appunto, con l’accensione dell’albero. A seguire la cantante Gaia Gentile si esibirà dal vivo, quindi avrà luogo la “prima” del videomapping progettato per illuminare la facciata dell’ex Mercato del Pesce e offerto da Mv Line. La proiezione artistica, che si potrà ammirare fino al 26 dicembre, ogni ora, dalle 17 alle 23, sarà caratterizzata da effetti di grafica bi e tri dimensionale, da un accompagnamento musicale sincronizzato e da quattro diversi temi: natalizio, architetturale, digital art (dall’impressionismo ai giorni d’oggi) e paesaggistico (giardino d’inverno).

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, l’area tra lo Spazio Murat e l’ex Mercato del Pesce ospiterà un “giardino incantato”, illuminato con le luci calde tipiche del Natale. Il giardino (di circa 200 mq), che sarà allestito con piante e arbusti, accoglierà nella parte centrale una pergola bioclimatizzata progettata ad hoc dallo sponsor Mv Line.

Il Programma

– Martedì 6 dicembre 2022 Solennità Liturgica di San Nicola

Ore 4.00: Apertura della Basilica al suono delle campane

Ore 4.30, Molo Sant’Antonio: Lancio di Diane

Ore 5.00, Basilica San Nicola: Santa Messa presieduta da fr. Giovanni Distante OP, Rettore della Basilica

Ore 6.30-8.00-9.30-11.00-12.30, Basilica San Nicola: Sante Messe

Ore 18.00, Basilica San Nicola: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine: Donazione dei Maritaggi; Consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del Dott. Antonio Decaro, Sindaco di Bari

Ore 20.00-21.00: Processione con la Statua del Santo (Itinerario della Processione: Basilica San Nicola – Via delle Crociate – Via Carmine –

Strada San Marco – Piazzetta Sant’Anselmo – Via Palazzo di Città – Piazza Mercantile – Piazza del Ferrarese – Strada Vallisa – Via Roberto il Guiscardo – Strada Palazzo dell’Intendenza – Strada San Domenico – Via Boemondo – Piazza Federico II di Svevia – Piazza Odegitria – Arco della Neve – Via Trancredi – Strada Carmine – Via della Crociate – Piazza San Nicola – Basilica San Nicola)

Ore 21.30, Molo Sant’Antonio: Spettacolo Pirotecnico

Animazione Musicale per le vie della Città

Ore 4.00-9.00: Zampognari (Santeramo-Bari)

Ore 6.00-13.00: Bassa Banda “Luprano” (Valenzano-Bari)

Ore 16.00-21.30: Banda “Santa Cecilia” (Bitritto-Bari)

san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari san nicola bari Prev 1 of 17 Next

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.