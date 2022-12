Sarà un weekend ricco di appuntamenti. Tante le iniziative che si terranno sabato e domenica per far sentire e coinvolgere i bambini nella magica atmosfera natalizia. Anche per i più grandi tra concerti ed eventi la scelta è ampia. Senza rinunciare allo shopping con i negozi che saranno aperti sia in centro che in periferia e alcuni, soprattutto nel quartiere murattiano, faranno orario continuato. Gli spostamenti saranno resi più facili grazie alla disponibilità del park and ride che rimarranno attivi, ma solo di domenica.

In Piazza Umberto i bambini potranno immergersi nell’atmosfera natalizia con gli elfi e Babbo Natale che daranno loro il benvenuto per giochi e foto – ricordo. L”ingresso è gratuito ma per assiste e partecipare agli eventi la prenotazione (online) è obbligatoria. E in alcuni casi i posti sono davvero pochi. Il villaggio di Babbo Natale sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21. Si potrà assistere alla messa in onda di cartoni animati e film a tema natalizio nel teatro degli Elfi. La durata è di mezz’ora e gli orari disponibili sono vari.

Alle 16 e alle 19,30, sempre previa prenotazione, si potrà partecipare ad ‘Incontri di lettura ad alta voce’: tra commozione, paura e risate, nella casetta dedicata alle storie prenderanno forma i racconti dei più grandi autori per l’infanzia. Nel laboratorio degli elfi, senza prenotazione, invece dalle 10.00 alle 13.00, dalle 16.30 alle 20.30 andrà in scena l’arte in segno: un laboratorio realizzato con tecniche e materiali non convenzionalmente associati alla pittura.

Sempre nel weekend in Piazza del Ferrarese, potremo visitare il ‘giardino incantato’ illuminato con le luci calde del Natale. Il giardino sarà allestito con piante e arbusti naturali, calorosamente illuminati, manutenuti con cura nel rispetto dell’ambiente. Ogni ora, dalle 17 alle 23, sempre in Piazza Ferrarese, sarà invece proiettato sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce uno show di videomapping. Ogni spettacolo sarà composto da una componente video grafica bi e tri dimensionale, e da un accompagnamento musicale sincronizzato. Il programma di proiezioni prevede quattro show a rotazione con diverse tematizzazioni.

Ci saranno ancora trenta casette sulla muraglia di via Venezia, tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio, con un percorso per respirare l’atmosfera delle feste e fare un po’ di shopping nei mercatini natalizi. In piazzale Lorusso sarà allestito un grandissimo outlet di abbigliamento , mentre un altro mercatino dell’artigianato sarà organizzato in piazzale Nilde Iotti. Nel quartiere Japigia sia sabato che domenica si terrà il “vintagemarket Bari” presso il Palaflorio.

Ma non è ancora tutto. Dalle ore 10:00 alle 22:00 (orario continuato) si potrà visitare il villaggio di Babbo Natale al Parco Rossani con artigianato artistico, street food, artisti di strada e un simulatore Ferrari F1. Il 10 dicembre è previsto il concerto della band “Mezzo Tono” alle ore 20.30. Domenica 11 invece grande attesa per lo spettacolo di magia per i piccoli alle ore 11.00.

A Palese domenica 11 dicembre 2022, alle ore 18.00, presso la chiesa del Sacro Cuore (Macchie) si terrà invece l’apertura del presepe vivente con sacra rappresentazione. A seguire, si terrà una visita con possibilità di degustazione. I due eventi hanno dato il via a quello che sarà lo spirito natalizio del quartiere, che ha previsto in queste giornate esposizione di bancarelle e animazione per i più piccoli. Il programma però proseguirà fino al prossimo mese.

La cooperativa sociale Nodiss porterà il Babbo Natale barese a Ceglie del Campo ospitandolo nel salone del Castello. Rimarrà aperto per la gioa dei più piccoli dalle 18:00 alle 21:30. I bambini, potranno consegnare le loro letterine e scattare una foto con Babbo Natale e l’occasione darà anche la possibilità di contribuire a una raccolta fondi destinata a sostenere il progetto di Pet Therapy per i piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, da tempo ideato e avviato dall’Apleti Onlus.

Si ricorda che è stato predisposto il servizio straordinario per i park and ride. Le navette A, B e C saranno attive domenica con prime partenze alle ore 8 e ultime partenze dal centro alle ore 23:40 per la navetta C, 22:50 per la navetta A e 22:40 per la navetta B (le corse delle navette A e B saranno sostituite negli orari successivi, fino alle ore 02:10, dalle corse della navetta AB).

