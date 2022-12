C’è euforia in casa Bari dopo il prezioso successo ottenuto al ‘Tombolato’. Ma bisogna subito voltar pagina: domani è nuovamente campionato. Allo stadio “San Nicola” arriva il Modena di Attilio Tesser, gara valevole per la diciasettesima giornata del campionato di B. Fischio d’inizio alle ore 18.

Le due compagini si sono affrontate l’ultima volta, pochi mesi fa: era il 7 maggio 2022 e si giocava per la Supercoppa di serie C. La gara si concluse con un pirotecnico 3-3. Partita spettacolare con i biancorossi in doppio vantaggio grazie ad una doppietta di Citro, ma un super Bonfanti consentì ai padroni di casa di strappare il pari.

Sono tantissimi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo Primo Sentimenti, Francesco Capocasale, Paolo Conti, Stefano Beltrame, Gianni Seghedoni, Matteo Ciofani, Claudio Nitti, Francesco Fedato, Felipe Sodinha, Marco Rossi, Raffaele Bianco, Antonio Narciso, Giuseppe Greco, Andrea Milani, Edgar Çani, Andrea Schiavone, Federico Giampaolo, Simone Bentivoglio, Davide Dionigi, Giuseppe Gemiti, Simone Cavalli, Massimiliano Fusani, Davide Di Gennaro, Bruno Fantini, Gabriele Messina, Cristian Stellini, Claudio De Tommasi e Giuseppe Anaclerio.

Tra i tecnici menzioniamo József Ging, Mauro Zironelli (anche se con i biancorossi non ha mai esordito per via del fallimento della Fc Bari di Giancaspro), Bortolo Mutti e, ovviamente, Michele Mignani che ha guidato i canarini dal 2019 al 2021.

I precedenti tra Bari e Modena sono ben 76 con 31 vittorie dei galletti, 23 pareggi e 22 affermazioni gialloblù. Al San Nicola sono stati invece 23 i successi dei biancorossi, 10 i pareggi e 4 le vittorie dei canarini. La vittoria più larga è datata 12 dicembre 1993 quando la squadra biancorossa si impose per 4-0 grazie alle reti di Tangorra (doppietta), Amoruso e Pedone. La prima gara tra due formazioni si giocò il lontano 30 settembre 1929 in Divisione nazionale e terminò 2-3 per il Modena.

Il Modena è allenato da Attilio Tesser, tecnico tra i più navigati della categoria. Tesser che ha così presentato la gara: “Abbiamo visto un po’ come gioca il Bari, ma il tempo per prepararla non c’è. È un campionato impegnativo, il Bari è una neopromossa ma ha una squadra importante, sarà una partita difficile anche per l’apporto del loro pubblico. Ho massima stima di Mignani. Il Bari non vince da un po’ in casa e questo li caricherà ulteriormente. Noi veniamo da un momento positivo e non dobbiamo dimenticarcelo”.

Per il Bari è stato il centrocampista Mattia Maita a presentare la gara e a commentare il momento personale e della squadra: “Finalmente è arrivato il mio primo gol in B ma non sono sazio. Se sono arrivato solo ora in cadetteria, vuol dire che è giusto così. Non mi sento un pilastro della squadra. Siamo terzi, siamo la sorpresa di questo campionato, a inizio anno non se lo aspettava nessuno: siamo una squadra forte. Devo tanto a Mignani, mi ha sempre schierato e questa è la dimostrazione più bella. Se arrivasse un’offerta dalla A? Non voglio pensarci”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta, Antenucci, Scheidler.

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Magnino, Tremolada, Falcinelli, Diaw.

Arbitrerà la gara il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Assistenti Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Gamal Mokhtar della sezione di Lecco. Quarto ufficiale sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Antonio Giua (Olbia), coadiuvato dall’ AVAR Antonio Di Martino (Teramo).

