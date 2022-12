Un ciclista è stato investito questa mattina a Terlizzi, in particolare sul onte che dalla via di Sovereto, permette di immettersi sulla SP 231 (ex statale 98). Ad annunciarlo sui social l’ex poliziotto, Pietro Ruggiero, che con una foto, ha voluto esortare i cittadini ad aiutare nella ricerca del colpevole.

“Dobbiamo risalire al responsabile del gesto – scrive – che, da prime indiscrezioni, era alla guida di una Citroen C3 di colore grigio che dal ponte dovrebbe aver girato in direzione Terlizzi. Il ciclista è in condizioni non rassicuranti. Condividete il più possibile e chiunque possa fornire informazioni, può contattarmi anonimamente, anche in privato” – ha concluso.

Foto Facebook