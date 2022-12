Gli spazi interni del mercato San Filippo Neri di via Vaccarella a Carbonara, nel IV Municipio, saranno riqualificati. Con determine dirigenziali sono stati infatti approvati due importanti interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e rifunzionalizzazione di alcune aree. I rispettivi importi sono di 530.000 e 700.000 euro.

In particolare, il primo intervento, quello relativo all’efficientamento energetico riguarderà la porzione dell’immobile la cui destinazione finale resterà quella mercatale con l’obiettivo di migliorare “la qualità” dell’immobile con specifici criteri di compatibilità ambientale e sostenibilità, minimizzando i consumi di energia e delle risorse naturali in genere, e contenendo gli impatti complessivi sull’ambiente e sul territorio migliorando inoltre il benessere e la salute degli occupanti e dei fruitori del mercato. Tra gli interventi previsti ci sono: la realizzazione di isola ecologica a servizio della raccolta dotata di pannelli fotovoltaici a servizio dei motori e degli ausiliari interni; l’installazione di pannelli solari termici sui blocchi dei servizi igienici per la produzione di acqua calda sanitaria; l’installazione di corpi illuminanti a led in sostituzione di quelli esistenti; l’applicazione di una vernice acrilica termoriflettente, elastomerica e idrorepellente per esterni da applicare sulle volte in policarbonato; o la realizzazione di un sistema di recupero delle acque meteoriche finalizzato al riutilizzo delle stesse a servizio degli scarichi dei servizi igienici, l’installazione di pellicole termo riflettenti a controllo solare sulla facciata principale della struttura; o la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 20 kWp; l’installazione di riduttori di flusso (aeratori frangigetto) e di scarichi a doppio tasto per i servizi igienici; l’implementazione di un sistema di gestione degli impianti tecnici di edificio (TBM).

Per quanto riguarda invece l’altra parte dell’immobile destinato ad attività di aggregazione e innovazione sociale finalizzate al contrasto alla illegalità si è scelto di intervenire su una parte dell’edificio con superficie complessiva pari a circa 510 mq e ingresso diretto dall’esterno così avere un affaccio indipendente dalle funzioni mercatali. In questo caso i lavori comprenderanno anche interventi edili sulla struttura così da riorganizzare gli spazi sulla base delle esigenze legate alla nuovi funzioni dei locali. Nella progettazione esecutiva depositata sono stati indicati i seguenti lavori da realizzarsi: demolizione di tramezzature tra i box mercatali per la configurazione di cinque laboratori/market lab/spazi polifunzionali; demolizione del pavimento esistente e del massetto controterra e posa in opera di nuovo pacchetto di attacco a terra con nuovo massetto armato, isolante in EPS, massetto di sottofondo e pavimento in gres porcellanato; coibentazione delle pareti perimetrali dei cinque nuovi spazi polifunzionali mediante realizzazione di contro parete interna; impermeabilizzazione della copertura; coibentazione della copertura mediante l’installazione di una piastrella termoisolante composita; riconfigurazione del bagno di pertinenza al fine di realizzare un wc accessibile ai non normalmente abili e sostituzione dell’infisso; rimozione delle saracinesche dei box esistenti e realizzazione di pareti vetrate per assicurare la giusta aeroilluminazione dei 5 spazi polifunzionali; isolamento termico a “cappotto” delle pareti perimetrali esterne; realizzazione di nuovo impianto elettrico, comprensivo di rete LAN e installazione di dispositivi di domotica; realizzazione di impianto di climatizzazione VRF; interventi connessi all’adeguamento degli ambienti alle norme di prevenzione incendi; revisione dell’impianto di rilevazione ed allarme incendi esistente; revisione dell’impianto di spegnimento ad idranti esistente.

“A questi interventi previsti sull’immobile di via Vaccarella che ha da sempre un ruolo centrale nella comunità del IV Municipio se ne aggiungerà un terzo, altrettanto importante, di cui sarà approvato il progetto esecutivo, nelle medesime modalità, tra qualche giorno che riguarda lo spostamento degli uffici delle delegazioni di Ceglie, Carbonara e Loseto – spiega l’assessore Galasso -. In questo modo contiamo di accentrare tre differenti servizi e funzioni in un unico luogo offrendo così un servizio integrato ai cittadini, sia sul piano istituzionale sia commerciale con la possibilità inoltre di prevedere la frequentazione dello spazio anche in orari diversi grazie alla presenza delle associazioni. Infine crediamo che a servizio di questi tre moduli, avere già in dotazione un parcheggio disponibile e accessibile sia un ulteriore vantaggio e un servizio in più ai cittadini. Contiamo di pubblicare gli atti di gara nelle prossime settimane e far partire così i lavori nei primi mesi del 2023” – ha concluso.

