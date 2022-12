Per cause in corso di accertamento è scoppiato un incendio fuori dal Mc Donald’s di Mungivacca, a pochi metri da Ikea. Le fiamme, visibili anche dall’interno del locale, hanno mandato in allarme i clienti. Sul posto i vigili del fuoco. Pare che le fiamme siano partite dalle luminarie natalizie.

