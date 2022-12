Dopo più di sei anni dall’inaugurazione del ponte Adriatico, c’è una speranza per l’apertura della pista ciclabile realizzata e mai messa a disposizione dei ciclisti perché considerata poco sicura. Il Comune di Bari ha trovato la soluzione idonea per adeguarla ed è pronto ad indire la gara per lavori da 500mila euro. Il problema è dipeso dal guard rail che rappresenta un elemento di sicurezza per le auto ma non per i ciclisti. E per permettere quindi il transito delle biciclette è necessario mettere in sicurezza quelle barriere in ferro.

“Saranno posizionati – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – sistemi di protezione in poliuretano sui guard rail per tutelare i ciclisti se cadono”. Si tratta quindi di protezioni che saranno sistemate sulle barriere di sicurezza e montate per proteggere le parti più spigolose e taglienti. Saranno prodotte su misura. Ora verrà indetta la gara per poter fare partire i lavori entro il 2023.

