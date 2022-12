È ufficiale, la ruota panoramica sul lungomare di Bari tornerà e resterà per cinque mesi. Il Comune di Bari, nelle scorse ore, ha infatti autorizzato la “Soffiatti e Montenero Park” di Trani ad occupare l’area nella quale sarà installata, ovvero largo Giannella.

La notizia era tanto attesa ed era ormai nell’aria da giorni, ma adesso è arrivata l’ufficialità. La ruota panoramica, in particolare, secondo quanto emerso dalla determina dirigenziale, avrà un diametro di 41,5 metri e profondità di 21 metri.La larghezza massima, in aria, sarà di 43,50 metri, con una larghezza massima su terra di 25 metri e un’altezza massimo di 25.

Domani verrà ritirato il permesso dal Comune, l’installazione avverrà entro il 24 dicembre, giusto in tempo per la tanto attesa vigilia barese. Per il soggetto richiedente però, va specificato, resta fermo l’obbligo di “ripristinare a propria cura e spese” entro e non oltre i 10 giorni dalla data del termine dell’occupazione “eventuali danni arrecati”.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.