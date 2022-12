Cresce ancora l’offerta di Aeroporti di Puglia per la Summer 2023. La Compagnia irlandese di bandiera, Aer Lingus, infatti, ha scelto l’Aeroporto del Salento per volare a Dublino. Dal 28 maggio, ogni martedì e sabato, la capitale irlandese sarà collegata all’aeroporto brindisino con il seguente operativo: Dublino – Brindisi p. 17.30 a. 22.05; Brindisi – Dublino p. 22.55 a. 01.45

“Aer Lingus, la più antica compagnia di bandiera irlandese, ha scelto per la prima volta la Puglia – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Un accordo importante per i nostri aeroporti che rafforza i collegamenti per chi dall’Irlanda vorrà raggiungere il Salento. Allo stesso modo si potrà volare a Dublino, città che si colloca tra le mete più gradite in Europa. Il network della compagnia irlandese – prosegue Vasile – garantisce poi connessioni da Dublino con una larga parte dell’Europa e con gli Stati Uniti. Il volo – ha concluso il presidente di Aeroporti di Puglia – rappresenta un’altra opportunità per accorciare le distanze tra la Puglia, l’Europa e il resto del mondo. Aer Lingus, appartiene con British Airways, Iberia, Vueling, al gruppo IAG che ha scelto i nostri aeroporti per volare su tutta Europa”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.