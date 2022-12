Si è tenuta ieri una giornata di sensibilizzazione contro gli atti vandalici sui mezzi pubblici rivolta agli studenti, principali utenti degli autobus STP, ma anche l’occasione per presentare i nuovi autobus Man Lion’s. Ieri mattina la società gestore del trasporto pubblico locale su gomma nella Città metropolitana di Bari ha organizzato un evento sul lungomare di Bari, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, del presidente del Cotrap, Giuseppe Vinella, e dei presidente e amministratore delegato della STP, Maurizio Sasso e Rosa Pastore.

“La STP ha presentato 33 nuovi autobus, finanziati attraverso la Città metropolitana e grazie ai fondi assegnati dalla Regione Puglia – ha commentato l’assessore Maurodinoia -. Si tratta di mezzi moderni, confortevoli ed ecosostenibili che è dovere dell’utenza preservare affinché il servizio sia sempre efficiente. Importante infatti il messaggio lanciato agli studenti che hanno partecipato al progetto ‘Mo non mi rompere…’, cioè educarli al rispetto della cosa pubblica e di un mezzo che è fondamentale per la buona qualità della vita di tutti i giorni. Chi si sposta per motivi di studio e di lavoro, sia su piccoli che su lunghi tragitti, con i mezzi pubblici ha il diritto di avere un servizio di qualità, ma ha anche il dovere di preservare e rispettare quanto gli viene messo a disposizione. Il rinnovo della flotta STP rientra nel più ampio obiettivo della Regione di rinnovare completamente i mezzi su gomma e ferro impegnati nel trasporto pubblico locale.”