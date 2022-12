“Le forze dell’attuale maggioranza infilano emendamenti in bilancio non pertinenti, come l’”emendamento Far West”, e il tanto promesso inasprimento delle pene per chi maltratta o uccide gli animali non è stato ancora messo all’ordine del giorno”. A parlare è l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), all’indomani dell’atroce uccisione di un cane a Cerfignano, in provincia di Lecce, trascinato dall’auto alla guida di un pensionato poiché – così ha spiegato – aveva attaccato le sue galline. L’Oipa chiede al Parlamento e al Governo perché ancora non abbiano messo mano alla materia, come assicurato in campagna elettorale.

«Invece di tutelare gli animali, questa maggioranza li vuole fare fuori anche nelle aree urbane, nelle aree protette, in qualsiasi giorno dell’anno, come previsto dall’emendamento di Fratelli d’Italia», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Le associazioni, come la nostra, lottano per la difesa degli animali in perfetta solitudine, a colpi di denunce e mettendo in campo volontari e guardie zoofile. E ora siamo anche costretti a vedere peggiorare il quadro».

L’Oipa ricorda che il maltrattamento degli animali è anche indice di pericolosità sociale e che le pene attuali previste dal Codice penale tanto deboli da non costituire neppure un deterrente.

«Come hanno inserito l’inopportuno “emendamento Far West” in manovra, perché non inseriscono anche una modifica delle previsioni del Codice penale che renda i delitti contro gli animali punibili con pene davvero adeguate?», prosegue Comparotto.

“Quanto al fatto cruento accaduto al povero maremmano del leccese, l’Oipa presenterà denuncia per uccisione degli animali finalizzata alla costituzione di parte civile e chiederà al sindaco di Cerfignano d’emanare un’ordinanza per vietare al pensionato di detenere animali”; si legge in una nota.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.