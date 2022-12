Lungomare Nazario Sauro trasformato in una pista da corsa soprattutto di sera. Sono diverse le segnalazioni dei lettori, preoccupati per la pericolosità della strada. “Sono un docente di lettere di una scuola media – ci racconta un professore – e risiedo a Madonnella. La situazione sul lungomare Nazario Sauro è davvero preoccupante. Tanti veicoli sfrecciano ben oltre i 50 chilometri orari toccando punte davvero inaccettabili con elevato rischio di incidenti tra di essi e di investimenti di pedoni”.

“I due semafori a chiamata sono utili e quello dei Carabinieri che scatta se è alta la velocità va bene, ma è troppo poco. Non vorrei che ci scappasse un’altra tragedia come nella scorsa estate a Pane e Pomodoro – continua il professore – Urge un controllo continuo della velocità, magari fisso, non i controlli ogni tanto o dopo qualche dramma. Il lungomare con il nuovo asfalto è diventato una pista di giorno, senza parlare delle tirate paurose che vedo e sento di sera”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.