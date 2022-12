Nel capoluogo pugliese arriva il Broz Burger, terzo fast food in Puglia del marchio diversificato Citymoda che porta nel tacco d’Italia la cultura degli hamburger e degli hot dog all’americana, all’interno di negozi caratteristici contraddistinti dai murales dell’artista martinese Carlitops.

In particolare, il nuovo fast food, sarà inaugurato il prossimo 23 dicembre in via Orfeo Mazzitelli. “Arriviamo a Bari – ha spiegato Vito Discornia – dopo le aperture di Lecce e Polignano a Mare per portare anche nel capoluogo, questo nuovo concept che propone la cucina americana rivisitata in secondo il nostro stile. Dalla cucina all’arredamento dei locali abbiamo voluto dar spazio a esperti del nostro territorio, che hanno interpretato, attraverso le proprie competenze il nostro progetto” – ha sottolineato.

L’innovazione introdotta da questi fast food si concretizza nell’esperienza proposta al cliente, che entrando viene immerso in un contesto urban, con un layout particolare, personalizzato, che evidenzia i valori di modernità. I murales sono sicuramente l’elemento che cattura maggiormente l’occhio e che vuole richiamare lo stile americano a cui la cucina, con materie prime selezionate e di qualità, è legata. Qui l’offerta è ampia e spazia dagli hamburger, gettonati negli altri punti vendita di Lecce e Polignano, ai 4 tipi di hotdog, al fresco milk shake.

“Durante la giornata inaugurale – prosegue – proporremo varie iniziative, grazie a varie collaborazioni che abbiamo creato. Da omaggi ai nostri primi clienti a esibizioni, alla presenza dei nostri artisti writers, autori della suggestiva veste dei nostri locali” – ha concluso. In pieno stile urban, infatti, la catena di fast food nella sua apertura barese si avvale di importanti partnership, con marchi del settore quali Vans e Monster. Tra i più noti brand del settore abbigliamento, il primo supporterà il nuovo store con la creazione di maglie e sneakers personalizzate, oltre che con l’organizzazione di performance di skater locali. Il secondo, energy drink tra i più apprezzati dai giovanissimi che proporrà alcune iniziative a sorpresa.

