Il Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese (AQP), nel corso dell’ultima seduta in cui si è insediato il nuovo Consigliere Lucio Lonoce, ha approvato gare per circa 98 milioni di euro. Tra gli interventi più rilevanti: il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza delle condotte idriche e fognarie, degli impianti di sollevamento idrici e fognari e dei serbatoi idrici (32,9 mln); la fornitura e posa in opera di apparati per la disidratazione meccanica dei fanghi di depurazione (32,5 mln); il servizio di disincrostazione pareti delle tubazioni fognarie in esercizio, al fine di migliorarne il funzionamento e incrementare i volumi defluenti, con annessa attività di video ispezione (12 mln).

Quest’ultimo è “un intervento di risanamento coerente con gli obiettivi strategici rivolti – ha commentato Domenico Laforgia, Presidente di AQP – a migliorare costantemente la qualità della nostra rete. Investiamo ben 12 milioni di euro per la pulizia della rete fognaria della città di Bari. È un primo intervento importante per rendere più fluente il passaggio e quindi evitare ostruzioni che possono portare a rotture e lesioni”. Il progetto, della durata di circa 2 anni, interesserà tutte le zone della città ed il 30% della rete fognaria, pari a 150 km. Consisterà di eliminare lo strato di materiale adeso alle tubazioni riportandole al loro originario stato di conservazione e realizzazione.

“Acquedotto Pugliese è una delle opere di ingegneria civile – ha sostenuto il neo Consigliere, Lucio Lonoce – più complessa di Europa con reti idriche per 20 mila chilometri al servizio di oltre 4 milioni di cittadini, 12 mila chilometri di reti fognarie e 185 depuratori. Dopo l’incarico conferitomi dal presidente Emiliano, che ringrazio ancora per la stima e la fiducia accordatami, mi sono messo subito al lavoro. L’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione è stata per me la prima esperienza nell’organizzazione aziendale di uno tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato. Dopo tanti anni un tarantino entra a far parte del Consiglio di amministrazione di AQP ed io sono onorato di farne parte con il Presidente Domenico Laforgia ed i consiglieri Francesco Crudele, Tina De Francesco e Rossella Falcone; orgoglioso di far parte di questa squadra con la Direttrice Francesca Portincasa. Onorerò questo prestigioso incarico con l’impegno, la lealtà e la determinazione che mi appartengono, cercando di trasferire le esperienze di amministratore pubblico e contribuendo a far di AQP l’operatore di riferimento per lo sviluppo sostenibile del territorio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.