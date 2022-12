La nave militare russa ‘Akademik Pashin’ sta incrociando al largo della Puglia, diretta verso sud. Per un paio d’ore in mattinata – secondo quanto rileva il sito Itamilradar – l’unità è rimasta ferma nel Canale di Otranto, attraversato dal gasdotto Tap che ha il terminale nel comune di Melendugno. Il sito specializzato ipotizza che la Akademik Pashin – che non ha spento i transponder ed è quindi visibile sui radar civili – stia seguendo la portaerei americana a propulsione nucleare ‘George H. W. Bush’. E sarebbe presente nell’aria anche il cacciatorpediniere della Marina Militare italiana ‘Andrea Doria’.

Queste schermaglie – più che altro dimostrative, sembra – sono ormai consuete nel Mediterraneo, dove la flotta russa negli ultimi anni è diventata più numerosa ed attiva. Le unità dei Paesi Nato controllano accuratamente i movimenti dei mezzi di Mosca che, a loro volta, frequentemente si ‘avvicinano’ alle navi occidentali in un gioco di provocazioni.

Quanto al Tap, la Marina Militare ha rafforzato la vigilanza su tutti i gasdotti dopo il caso Nord Stream. Navi e piccoli sommergibili teleguidati monitorano i punti chiave delle condotte. Ne dà notizia l’Ansa. (Foto Itamilradar)

