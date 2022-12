“Caro Babbo Natale, come fanno i più piccini, ti scriviamo questa letterina per raccontarti di quanto siamo stati bravi e di conseguenza per chiederti dei doni”. E’ con queste parole che inizia la lettera scritta a Babbo Natale e affidata a Borderline24 dai volontari di “Palese insieme”, una delle associazioni del quartiere situato nel Municipio 5, nata da poco.

“Come un bimbo appena nato – scrivono – anche noi siamo nati come associazione il 13 Ottobre 2022 e da subito abbiamo cercato di dar vita e creare quella condivisione fra commercianti, associazioni e cittadini realizzando il nostro primo evento che a detta di tutti ha riscosso molto successo, ma soprattutto ha dato uno scossone al nostro quartiere. Siamo riusciti a far uscire di casa gente, commercianti e condividere questo piacere con molte associazioni del territorio, vedere gente sorridente che passeggiava soddisfatta per le strade della nostra Palese, incrociare gente incredula nel vedere quello che eravamo riusciti a creare ci fa capire di essere stati bravi, per tanto come dei bambini ti chiediamo di portarci dei doni in cambio”- proseguono stilando una vera e propria lista di doni.

“Per prima cosa – chiedono – vorremmo che questa condivisione continuasse soprattutto fra le associazioni senza invidia e senza rancori; Ci piacerebbe avere una grande piazza dove poter continuamente organizzare mercatini ed eventi musicali; Ci piacerebbe avere un palco del Municipio sempre montato a disposizione per qualsiasi evento in modo che tutte le associazioni, previa autorizzazione possano utilizzarlo risparmiando tempo per la presentazione della domanda e costi onerosi per il suo affitto. Ora considerato che sicuramente non potrai accontentare tutti i desideri delle letterine che avrai ricevuto da tutto il mondo ed essendo stati bravi da come ci dicono, noi soci dell’Associazione attendiamo con ansia il tuo arrivo, nella speranza che ci porti qualcosa di buono” – concludono.

Alle loro parole fanno eco quelle di altre associazioni di quartiere, in particolare la Marlu Basket e l’ASCD Europa, entrambe impegnate sul territorio del Municipio 5 rispettivamente, una da 10 anni, una da 34 anni, soprattutto nei quartieri di San Pio e Catino. “Caro Babbo Natale – scrivono – vorremmo tante cose, ma prima di tutto vorremmo che il Municipio 5 non venga mai più considerato periferia nella periferia. Siamo di Bari, no? Vorremmo che ci trattassero come cittadini della città. Poi, vorremmo che gli stessi cittadini del Municipio 5 iniziassero a sentirsi parte di un’unica comunità. Troppe volte ci si distingue tra residenti di Palese, Santo Spirito, Catino, San Pio o Torricella. A noi non piace, vorremmo che tutti si sentissero parte di un’unica grande comunità, perché solo insieme possiamo fare la differenza” – sottolineano.

“Poi, caro Babbo Natale – proseguono – vorremmo parecchie altre cose: più palestre e centri per lo sport, più spazi per l’aggregazione, un lungomare che da Santo Spirito a Palese sia bello e uniforme, non bello solo da una parte e abbandonato dall’altra. Vorremmo librerie, più cinema…pensare che a Palese ne avevamo due, poi li hanno abbattuti per fare spazio ai palazzi, perché no vorremmo anche un piccolo teatro pubblico e poi spazi condivisi dove le associazioni possano organizzare le proprie attività, magari insieme, condividendo idee e progetti, con un bar o un pub dove far lavorare chi ne ha bisogno. Poi? Vorremmo che vengano valorizzate di più anche Catino e San Pio, piene di bambini e ragazzi che non possono fare altro che fuggire per trovare un futuro migliore, essendo circondati dal nulla. Caro Babbo Natale, la verità è che le cose che vorremmo solo tante, speriamo che tu possa accogliere le nostre idee, ma che soprattutto lo spirito del Natale, pieno di condivisione e accoglienza, faccia breccia nella quotidianità delle nostre realtà locali affinché si possa realizzare per lo meno il primo desiderio: cambiare insieme le cose, perché come dicevamo in un video realizzato tanti anni fa, tra San Pio e Catino…insieme si può” – concludono.

