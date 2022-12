A Mola di Bari un uomo, grazie ad una schedina vincente giocata il 24 dicembre nel punto vendita Sisal di Isabella Redavid in via Di Vagno, ha vinto una casa dal valore di 200mila euro e ulteriori 200mila euro con il gioco “VinciCasa” ( la combinazione vincente: 16, 17, 18, 19, 20).

L’identità del vincitore è nota, ma non verrà divulgata per motivi legati alla privacy. La famiglia “potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, tra quelle disponibili su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla”. Dalla nascita di ‘VinciCasa’ sono 186 le case assegnate.