Agguato questa sera a Squinzano. Due uomini incappucciati si sono avvicinati ad un uomo in un’area di servizio in via Lecce mentre faceva benzina. Con lui anche la moglie e i figli. L’uomo è stato colpito a un piede da un proiettile ma non è in pericolo di vita.

La vittima è stata trasportata d’urgenza dal 118 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. L’uomo era tornato a casa, nel paese salentino con un permesso premio. Secondo le prime testimonianze l’agguato è avvenuto per mano di due persone che hanno sparato all’uomo non appena è sceso dalla sua auto per fare rifornimento. Non si conoscono le ragioni del gesto