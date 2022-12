Il prossimo 27 agosto le Frecce Tricolori torneranno a Giovinazzo. E sarà l’unico spettacolo della pattuglia acrobatica in Puglia. E’ stato annunciato infatti dall’aeronautica militare il programma degli AirShow del 2023.

Già l’anno scorso le Frecce Tricolori si erano esibite sul litorale di Giovinazzo, suscitando tanto clamore. Nell’ultima edizione lo spettacolo però è stato condiviso con il Comune di Molfetta.

(foto Facebook)