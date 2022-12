Paura su un aereo della Thai Smile Airways che era in volo da Bangkok, Tailandia, a Kolkata in India. Come raccontano alcuni testimoni durante il viaggio del 27 dicembre 2022 è scoppiata una rissa. Il video della discussione, dapprima solo verbale prima di passare alle mani, ritrae due uomini che discutono animatamente tra loro mentre un assistente di volo tenta di sedare la tensione che si era creata. In men che non si dica l’atteggiamento di uno dei due si fa più violento, e ignora gli avvertimenti del suo avversario che gli intima di abbassare le mani.

Mentre gli altri passeggeri seduti si godono la scena, l’equipaggio di cabina cerca di dividere i due, ma non c’è niente da fare: la rissa ha inizio, e dalle parole si passa ai fatti. Uno dei due si toglie gli occhiali che portava sul naso e inizia a colpire l’altro. Il litigio presto si fa molto più serio, e coinvolge anche altri passeggeri. In pochi attimi arrivano gli amici di uno dei due ‘lottatori’, che si uniscono all’alterco e difendono il compagno. Mentre l’altro uomo, solo e senza ‘rinforzi’, non reagisce e cerca solo di difendersi dai colpi. Intanto volano urla e strepiti, mentre i poveri assistenti di volo tentano di mettere fine alla situazione. Finalmente uno di loro riesce nell’impresa di separare i due litiganti. In risposta all’incidente a bordo, la compagnia aerea che si è ritrovata suo malgrado protagonista di questa vicenda ha fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, di star “esaminando l’incidente”, per far che episodi del genere non si ripetano più. Non è comunque il primo né certamente sarà l’ultimo episodio di questo tipo, che si sono sempre verificati.

(Video internet)