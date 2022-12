Trasformare l’ex Ilva in una grande acciaieria verde, aumentando la produzione e recuperando le persone in cassa integrazione. È l’obiettivo portato avanti dalla premier, Giorgia Meloni, che ha inserito l’ex Ilva tra “Gli appunti di Giorgia”. L’annuncio è stato fatto proprio nel corso dell’ultima puntata del format social ideato dalla premier nel tentativo di condividere, passo dopo passo, gli obiettivi e i progetti per il paese.

“Ci stiamo occupando delle grandi crisi di questa nazione che abbiamo ereditato – ha detto la premier – abbiamo affrontato l’emergenza della Lukoil, messa in sicurezza, ora di Ilva e l’obiettivo che ci diamo è farne una grande acciaieria verde, aumentando la produzione e recuperando le persone in cassa integrazione” – ha concluso.

Foto repertorio