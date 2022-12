Bari è pronta per il Capodanno in piazza. Tutte le informazioni: dai divieti alle strade chiuse fino alle corse speciali Amtab

NAVETTA “A”: via Di Maratona (capolinea Piscine Comunali) – piazza Moro (frequenza 8 minuti) in partenza dalle Piscine Comunal. I bus percorreranno via Di Maratona, via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto (area di sosta FBN/Quasimodo), via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro; In direzione Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea temporaneo di piazza Moro percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali.

NAVETTA “B” (Circolare) Area di sosta “Pane e Pomodoro” – piazza Eroi del Mare – Area di sosta “Pane e Pomodoro” (freq.5’) Area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus percorreranno corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli), a sinistra per corso Cavour, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, area di sosta “Pane e Pomodoro”.

NAVETTA “C” (Circolare) Area di sosta “Largo 2 Giugno” – via Cognetti “Teatro Petruzzelli” – corso Cavour – Area di sosta “Largo 2 Giugno” (freq. 8’) Area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus percorreranno viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli), a sinistra per corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via della Resistenza, area di sosta “Largo 2 Giugno”.

Torre a Mare – Piazza Moro (freq. 40’): in direzione piazza Moro: i bus percorreranno via Fenicia, via Bari, strada detta della Marina, lungomare Giovine, lungomare Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro; In direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus percorreranno via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare Giovine, strada detta della Marina, via Bari, via Fenicia. San Pio (Enziteto) – Catino – Santo Spirito – Palese – Piazza Moro (freq. 40’): in direzione piazza Moro: i bus in partenza da via Della Lealtà percorreranno strada Catino, via Caravella, via Napoli Santo Spirito, Palese via Veneto, via Diaz, via A. D’Aosta, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via De Cristoforis, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro; In direzione quartiere San Pio: i bus percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, via Napoli, tangenziale, Palese, via Veneto, via Napoli S. Spirito, strada Catino, via Caravella, via della Lealtà – Quartiere S. Pio.

Ospedale San Paolo – Piazza Moro (frequenza 40’). In direzione piazza Moro: i bus percorreranno via Trentino A. Adige, via Lazio, piazza Romita, via Molise, via De Ribera, via Carlo Massa, viale Delle Regioni, viale Europa, via B. Buozzi, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro; In direzione ospedale San Paolo: i bus percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via B. Buozzi, viale Europa, viale delle Regioni, via C. Massa, via De Ribera, via Molise, piazza Romita, via Lazio, via Trentino Alto Adige, Ospedale S. Paolo. Ceglie – Carbonara – via Cognetti “Teatro Petruzzelli” (frequenza 40’): in direzione via Cognetti: i bus partiranno dall’Istituto Agronomico Mediterraneo, proseguiranno per Ceglie, Carbonara, corso A. De Gasperi, viale Einaudi, via della Resistenza, piazza L.gi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli); In direzione Ist. Agronomico Mediterraneo: i bus percorreranno c.so Cavour, cavalcavia XX Settembre, c.so B. Croce, c.so A. De Gasperi, Carbonara, Ceglie.

Navetta AB (frequenza 20’): il servizio della navetta AB sarà attivo dalle 20:30 (prima partenza) alle 02:30 ultima partenza in partenza dall’area di sosta “FBN/Quasimodo”: corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Perotti, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta FBN/Quasimodo.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Verranno istituite quattro fermate provvisorie: via Cognetti lato teatro, via Carulli di fronte al civico 94, via De Rossi al civico 32 e 114. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante la manifestazione in oggetto.

Per quanto riguarda il servizio di Park & Ride: In occasione dell’evento nelle aree di sosta interessate (“FBN/Quasimodo”, “Pane e Pomodoro”, “Largo 2 Giugno”), il servizio di “Park & Ride” sarà prorogato dalle ore 23:30 del31/12/2022 alle ore 03:00 del 01/01/2023; il servizio sarà fruibile osservando la consueta formula: 1,00 euro + € 0,30 centesimi per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. Per usufruire del servizio l’Utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio. La vendita dei biglietti sarà effettuata nelle aree di sosta per le navette dei Park & Ride e dai conducenti degli autobus per i collegamenti da e per i quartieri. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444.

Sono previste inoltre, ulteriori variazioni di percorso, in particolare da inizio a fine servizio di sabato 31 dicembre 2022 i bus delle linee 1, 2, 2/, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 27, 42, 50, 53, 71, navette “A”, “B” e “C”, effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linea 1: in direzione S. Spirito: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Quintino Sella proseguiranno sulla stessa, a sinistra per Corso Italia, piazza Moro.

Linea 2/: in direzione via Conenna – Japigia: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, Lungomare Nazario Sauro, via Peucetia, via Gentile via Carabellese, via Papalia, via Loiacono, via Gentile, via Quasimodo, complanare Ovest di via Gentile, complanare Est di via Gentile, via Conenna; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su via Gentile, via Quasimodo, via Gentile, via Toscanini, via Papalia, via Carabellese, via Gentile, via Peucetia, viale Imperatore Traiano, corso Sonnino, via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi, Piscine Comunali.

Linee 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 53 e 71 in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, con ripresa dei percorsi ordinari; in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno i percorsi ordinari.

Linea 12 in direzione Torre a Mare: piazza Moro, via Melo, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linee 22 e 27: in partenza dalle Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Linea 42: in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via

Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour,

lungomare di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero,

corso Trieste, area di sosta “Pane e Pomodoro”; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su lungomare Di Crollalanza, svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, via Adriatico, via Giordano, via Verdi, Piscine Comunali.

Linea 50: in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, svolteranno a destra per corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, interno Porto, corso De Tullio, corso Vittorio Veneto, (inversione di marcia all’intersezione con via B. Regina), corso Vittorio Veneto, a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

Navetta “A”: in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto – lato terra”: i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a destra per via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “FBN”.

Navetta “B” in partenza da piazza Eroi del Mare (capolinea provvisorio) : i bus percorreranno corso Cavour, lungomare di Crollalanza, lungomare N. Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, lungomare Perotti, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare.

Navetta “C”: in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus percorreranno viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità D’Italia, sottopasso Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, viale della Resistenza. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Verranno istituite quattro fermate provvisorie: via Cognetti lato teatro, via Carulli di fronte al civico 94, via De Rossi al civico 32 e 114.