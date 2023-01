Sono decine le segnalazioni che Borderline24 sta ricevendo in merito alle condizioni di degrado e di sporcizia di varie zone della città. Siringhe per strada, ingombranti lasciati dagli incivili, auto in divieto di sosta, direttamente sulla pista ciclabile, giardini vandalizzati. “Questa è la città che non si vede in tv – racconta un lettore – quella in cui viviamo ogni giorno, lontani dalle riprese cinematografiche”. I cittadini chiedono al sindaco una maggiore attenzione per ridare decoro e dignità e diversi quartieri della città.

