A Gallipoli, nella tarda serata di ieri, i militari del Nor della locale Compagnia Carabinieri ha tratto in arresto e portato in carcere due persone di Nardò, di 38 e 44 anni, poiché ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio e detenzione di arma da sparo. Deferito in stato di libertà un terzo soggetto, 25enne, originario anch’egli di Nardò, accusato di aver probabilmente detenuto l’arma da fuoco utilizzata dal 38enne e che avrebbe successivamente provveduto ad occultarla.

Secondo quanto accertato dalle indagini, il 10 settembre del 2022, nell’area di servizio di un distributore di carburante, il 38enne avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro il 44enne che avrebbe risposto al fuoco esplodendo otto proiettili con una semiautomatica. Nessuno rimase ferito.